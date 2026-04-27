Οι Σέλτικς έκαναν επίδειξη δύναμης στη Φιλαδέλφεια, επικράτησαν με 128-96 των Σίξερς για να πάρουν προβάδισμα με 3-1 στη σειρά, μεταφέροντας πλέον την πίεση στο Game 5 της Βοστώνης.

Οι Σέλτικς δεν άφησαν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης στη Φιλαδέλφεια. Με κυριαρχική εμφάνιση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, πέρασαν με το εμφατικό 128-96 από την έδρα των Σίξερς και έκαναν το 3-1 στη σειρά, αγγίζοντας πλέον την πρόκριση.

Το παιχνίδι ουσιαστικά “στράβωσε” από νωρίς για τους Σίξερς. Η Βοστώνη μπήκε με ένταση, κυκλοφόρησε εξαιρετικά την μπάλα και εκτέλεσε με τρομερά ποσοστά από την περιφέρεια, ενώ το 18-34 της πρώτης περιόδου έδωσε από νωρίς τόνο. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να πάρουν ώθηση από την επιστροφή του Εμπίντ, ο οποίος μπήκε δυνατά και σημείωσε τους πρώτους πόντους της ομάδας του, δείχνοντας διάθεση να κουβαλήσει το βάρος. Ωστόσο, η αρχική του ενέργεια δεν είχε συνέχεια.

Στο δεύτερο μέρος, το σκηνικό δεν άλλαξε. Οι Σέλτικς συνέχισαν να «πυροβολούν» από μακριά, τελείωσαν το ματς με 24 τρίποντα και οι Σίξερς αδυνατούσαν να βρουν τρόπο αντίδρασης.

Ο Τέιτουμ ολοκλήρωσε το ματς με 30 πόντους και 11 ασίστ με τον Πέιτον Πρίτσαρντ με 32 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ να είναι ο κορυφαίος της Βοστώνης. Ο Τζοέλ Εμπίντ στην επιστροφή του μέτρησε 26 πόντους, 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ.