Το Gazzetta διάλεξε παίκτες που θα μπορούσαν να βρεθούν στο All Star Game και ζητά από τους αναγνώστες του να ψηφίσουν ποιος αδικήθηκε περισσότερο.

Μετράμε αντίστροφα για το All Star Game του 2022, αφού σε μια εβδομάδα θα έχουμε τη γιορτή των κορυφαίων.

Στο σπουδαίο ραντεβού θα βρεθούν οι ΛεΜπρόν Τζέιμς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Στεφ Κάρι, Ντεμάρ ΝτεΡόζαν, Τζοέλ Εμπίντ, Νίκολα Γιόκιτς, Τρέι Γιανγκ, Τζα Μοράντ, Τζέισον Τέιτουμ, Άντριου Ουίγκινς, Κρις Πολ, Ντόνοβαν Μίτσελ, Ρούντι Γκομπέρ, Τζέιμς Χάρντεν (πήρε τη θέση του ο Τζάρετ Άλεν), Κρις Μίντλετον, Ζακ ΛαΒίν, ΛαΜέλο Μπολ, Ντέβιν Μπούκερ, Τζίμι Μπάτλερ, Λούκα Ντόντσιτς, Ντάριους Γκάρλαντ, Ντεζούντε Μάρεϊ, Καρλ Άντονι Τάουνς και Φρεντ Βανβλίτ.

Ο Κέβιν Ντουράντ θα είναι αρχηγός της ομάδας του, αλλά δεν θα αγωνιστεί, όπως απών θα είναι και ο Ντρέιμοντ Γκριν.

