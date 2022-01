Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε και οι δύο πεντάδες για το All Star Game του Κλίβελαντ ανακοινώθηκαν. Το ρόλο του «κάπτεν» αναλαμβάνουν ο ΛεΜπρόν Τζείμς και ο Κέβιν Ντουράντ. Έκτο συνεχόμενο All Star για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι δύο πεντάδες για το All Star Game του Κλίβελαντ (21/2) είναι εδώ και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα μπορούσε να λείψει. Μπορεί να μην είναι ούτε αυτή τη φορά αρχηγός, αλλά ο πρωταθλητής με τους Μιλγουόκι Μπακς επιλέχθηκε στην αρχική πεντάδα της Ανατολής.

Για τον Αντετοκούνμπο θα είναι η 6η συμμετοχή του σε All Star Game και η 6η συνεχόμενη στην αρχική πεντάδα.

Μαζί με τον Greek Freak είναι οι ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν (Σικάγο Μπουλς), Τρέι Γιανγκ (Ατλάντα Χοκς), Τζοέλ Εμπίντ (Σίξερς), ενώ ο Κέβιν Ντουράντ (Μπρούκλιν Νετς) θα είναι ο αρχηγός. Με τη συμμετοχή του πάντως να κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη.

