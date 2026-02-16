Ο Ανδρέας Δημάτος αναφέρθηκε στην πορεία των Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις την τρέχουσα σεζόν.

Οι ομάδες μας έχουν πολύ καλή παρουσία την τρέχουσα σεζόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Ολυμπιακός είναι στα playoffs του Champions League, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα παίξουν στα playoffs του Europa League και η ΑΕΚ είναι στους «16» του Conference League.

Ο Ανδρέας Δημάτος, UEFA Media Consultant, ανέλυσε στην ιστοσελίδα της Super League τη μέχρι στιγμής πορεία των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA, τα ρεκόρ που έχουν σημειωθεί, αλλά και το μεγάλο διακύβευμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Αναλυτικά όσα αναφέρει: «Όταν τον περασμένο Ιούνιο τα κορυφαία στελέχη της διεύθυνσης των διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA επισκέπτονταν την Αθήνα και σε ευρεία συνάντηση στην Αθήνα, με τους εκπροσώπους των πέντε ομάδων μας με ευρωπαϊκό εισιτήριο για τη σεζόν 2025-26 τους ανέλυαν τις μεγάλες προοπτικές που υπάρχουν για το ελληνικό ποδόσφαιρο, βάσει και του νέου φορμάτ διεξαγωγής, ενδεχομένως να μην περίμεναν τόσο άμεση… συμμόρφωση και προσήλωση από τα ελληνικά club!

«Και τώρα θέλει μεγάλη προσοχή από εσάς, γιατί είναι η ευκαιρία για το ελληνικό ποδόσφαιρο να βρεθεί και πάλι στο ευρωπαϊκό top-10» άκουσε στο περιθώριο της τελευταίας κλήρωσης στη Νιόν ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2004 και εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού, Τάκης Φύσσας από τον Γερμανό Τομπίας Χέντστουκ, που είναι ο επικεφαλής του club competitions της UEFA και ήταν παρών στο… σεμινάριο της Αθήνας.

Η αλήθεια είναι ότι το νέο φορμάτ διεξαγωγής των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων φάνηκε από την πρώτη στιγμή να ταιριάζει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η Ελλάδα ήταν στην 15ηθέση στο UEFA ranking και κατάφερε να τερματίσει στη 12η θέση στην πρώτη χρονιά διεξαγωγής. Η δεύτερη σεζόν εφαρμογής την βρίσκει να φλερτάρει πιο σοβαρά από ποτέ τα τελευταία χρόνια με την επιστροφή στο top-10, ενώ οι προϋποθέσεις στο μέλλον είναι πιο ευνοϊκές παρά ποτέ.

Μετά την καταστροφική σεζόν 2022-23 η οποία θα συνεχίσει για δύο ακόμα χρόνια να στοιχειώνει τον ελληνικό συντελεστή και στην οποία οι ομάδες μας τερμάτισαν στην 41η θέση στην Ευρώπη, κάτω από τα Φερόε, τη Μάλτα και την… Αρμενία, η υπόθεση Κύπελλα Ευρώπης άρχισε και πάλι να απασχολεί σοβαρά τα ελληνικά club!

Tην επόμενη σεζόν 2023-24, εκτός από την κατάκτηση του UEFA Conference League από τον Ολυμπιακό, η χώρα μας με ρεκόρ συγκομιδής βαθμών κατάφερε να σκαρφαλώσει από την 20η στην 15ηθέση με την ένατη θέση στην Ευρώπη εκείνη τη χρονιά. Ενατη και πάλι πέρυσι με νέο ρεκόρ συγκομιδής βαθμών και άνοδος στη 12η θέση στο UEFA ranking. Kαι ήρθε η εφετινή σεζόν να πιστοποιήσει τη νέα εποχή του ελληνικού ποδοσφαίρου στο επίπεδο των διασυλλογικών διοργανώσεων και τη σταθερή άνοδό του με στόχο την επιστροφή στην ευρωπαϊκή ελίτ που είναι πλέον θέμα χρόνου!

Τι έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα;

1) H Eλλάδα από πλευράς συγκομιδής βαθμών ανέβηκε τις δύο τελευταίες ευρωπαϊκές εβδομάδες στην 8η θέση του εφετινού ranking της UEFA και λογικά δεν κινδυνεύει να πέσει από εκεί ξεπερνώντας την 9η Κύπρο, που συνεχίζει στην Ευρώπη με δύο ομάδες (ΑΕΚ Λάρνακας και Ομόνοια) στο Conference, ούτε κινδυνεύει από την 10η Δανία που έχει πλέον μόνο την εκπληκτική εφέτος Μίντιλαντ στο EuropaLeague.

H τρέχουσα βαθμολογία της UEFA

(σεζόν 2025-26)

1. Αγγλία 20.958 9/9 ομάδες

2. Πορτογαλία 16.600 4/5 ομάδες

3. Γερμανία 16.214 6/7 ομάδες

4. Ισπανία 15.531 6/8 ομάδες

5. Ιταλία 15.500 6/7 ομάδες

6. Γαλλία 13.750 5/7 ομάδες

7. Πολωνία 13.625 3/4 ομάδες

8. ΕΛΛΑΔΑ 12.100 4/5 ομάδες

9. Κύπρος 11.906 2/4 ομάδες

10. Δανία 11.750 1/4 ομάδες

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει ότι την εφετινή σεζόν η ελληνική συγκομιδή βαθμών και τα αποτελέσματα των ομάδων μας στην Ευρώπη μας φέρνουν πολύ κοντά στην 6η Γαλλία, υπάρχει η δυνατότητα της 7ης θέσης στη σκληρή μάχη με την επίσης εξαιρετικά αξιόλογη την τελευταία διετία Πολωνία, ενώ είμαστε πολύ πιο πάνω από χώρες που τα προηγούμενα χρόνια βλέπαμε ακόμα και με το… κιάλι, όπως η Ολλανδία και το Βέλγιο κατά πρώτο λόγο, αλλά και η Τουρκία, η Ουκρανία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Νορβηγία…

Και αν η 8ηθέση της ετήσιας βαθμολογίας δείχνει κάτι το εύκολο ή το μη σημαντικό απλά να επισημάνουμε ότι τελευταία φορά κατά την οποία οι ελληνικοί σύλλογοι ανέβασαν την χώρα μας σε αυτή τη θέση στη βαθμολογία της UEFA ήταν την ευρωπαϊκή σεζόν 2002-3, από την οποία μας χωρίζουν ούτε λίγο ούτε πολύ 23 χρόνια…

2) Οι τρεις τελευταίες ευρωπαϊκές σεζόν είναι οι κορυφαίες από πλευράς συγκομιδής βαθμών για το ελληνικό ποδόσφαιρο σε ολόκληρη την ιστορία των ομάδων μας στα Κύπελλα Ευρώπης. Κάθε χρόνο μάλιστα την τελευταία τριετία από το 2023-24 γίνεται και νέο ρεκόρ συντελεστή από τα ελληνικά αποτελέσματα στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA!

Κρίνεται και αυτό κάτι το μη σημαντικό;

Αρκεί να σημειώσουμε ότι μέχρι την προπέρσινη επίδοση των 11.400 βαθμών, τη σεζόν που ο Ολυμπιακός έφτασε μέχρι την κατάκτηση του Conference, μόνο μία χρονιά το ελληνικό ποδόσφαιρο είχε πενταψήφια συγκομιδή βαθμών! Στις αρχές του αιώνα, τη σεζόν 2001-2 με 11.250 βαθμούς!

Οι κορυφαίες επιδόσεις της Ελλάδας στην Ευρώπη

Περίοδος 2024-25 12.687 βαθμοί

Περίοδος 2025-26* 12.100 βαθμοί

Περίοδος 2023-24 11.400 βαθμοί

Περίοδος 2001-02 11.250 βαθμοί

Περίοδος 1995-96 8.250 βαθμοί

*Η εφετινή περίοδος είναι ακόμα σε εξέλιξη με την Ελλάδα να συνεχίζει με τέσσερις ομάδες

Στον παραπάνω πίνακα μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε ότι η εφετινή σεζόν είναι ήδη, πολύ πριν ολοκληρωθεί για τις ομάδες μας, η δεύτερη καλύτερη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη. Με απλά μαθηματικά στα οχτώ εγγυημένα ματς που θα δώσουν ακόμα οι τέσσερις ομάδες μας χρειαζόμαστε μόλις μία νίκη και μία ισοπαλία προκειμένου για τρίτη σερί σεζόν να έχουμε ρεκόρ συγκομιδής βαθμών για το ελληνικό ποδόσφαιρο!

3) Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου στα Κύπελλα Ευρώπης από τη σεζόν 2004-5 και μετά που η χώρα μας συνεχίζει με τέσσερις ομάδες μετά τη φάση των ομίλων ή τη League phase. Μόλις δύο φορές σε αυτά τα 21 χρόνια, που οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις διεξάγονται ταυτόχρονα με ομίλους, η Ελλάδα συνέχισε με τρεις ομάδες:

Η μία μόλις πέρυσι με το νέο φορμάτ, όταν είχαμε πετύχει το τρία στα τρία με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στο Europa και Παναθηναϊκό στο Conference (η ΑΕΚ είχε αποκλειστεί στα προκριματικά), ενώ για να βρούμε την προηγούμενη πρέπει να πάμε πολύ πίσω, στη σεζόν 2007-8!

Τότε είχαμε κάνει το ελληνικό ρεκόρ εκπροσώπησης στη φάση των ομίλων με τον Ολυμπιακό στο Champions League και πέντε ομάδες στους ομίλους του τότε Κυπέλλου UEFA! Την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, τον Αρη, την ΑΕΛ και τον Πανιώνιο. Οι τρεις τελευταίοι αποκλείστηκαν στη φάση των ομίλων και στα νοκ άουτ είχε καταφέρει να συνεχίσει το πάλαι ποτέ ΠΟΚ!

Ως προς την εφετινή σεζόν η Ελλάδα συνεχίζει στη φάση των νοκ άουτ με την έκτη μεγαλύτερη εκπροσώπηση, μαζί με την Πορτογαλία! Με εννιά ομάδες προηγείται η Αγγλία χωρίς την παραμικρή απώλεια από το ξεκίνημα της σεζόν, με έξι Ισπανία, Γερμανία και Ιταλία, με πέντε ομάδες η Γαλλία και αμέσως μετά Ελλάδα και Πορτογαλία με τέσσερις εκπροσώπους! Όταν για παράδειγμα η Ολλανδία συνεχίζει μόνο με την Αλκμααρ στο Conference League, πιθανή αντίπαλο της ΑΕΚ στους 16 της διοργάνωσης!

Tι απομένει ακόμα να πετύχουμε;

Η Ελλάδα ξεκίνησε την εφετινή ευρωπαϊκή σεζόν στα μέσα του καλοκαιριού από την 11ηθέση στη βαθμολογία της UEFAμε την Τσεχία στην προνομιούχο 10η. Η ίδια κατάσταση παραμένει μετά από έξι μήνες με τη μόνη σημαντική διαφοροποίηση ότι το άκρως σημαντικό αβαντάζ των 3,288 βαθμών που χώριζε την Τσεχία από τη χώρα μας έχει μειωθεί κατά 2,375 βαθμούς μέσα στη σεζόν και έχει γίνει πλέον μόλις 913 πόντοι, κάπου δηλαδή δύο νίκες…

Οι Τσέχοι έχουν έξι εγγυημένα ακόμα παιχνίδια με Βικτόρια Πλζεν στο Europa, Σπάρτα Πράγας και Σίγκμα Ολομουτς στο Conference League και οι ομάδες μας οχτώ εγγυημένα ματς, αφού συνεχίζουμε με τέσσερις ομάδες έναν τριών της Τσεχίας.

Δύο από αυτά τα ματς είναι… κοινά αφού αφορούν το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με την Πλζεν στο νοκ άουτ γύρο των πλέι οφ του EuropaLeague. Σαφώς πρόκειται για δύο ματς που θα αποτελέσουν βαρόμετρο για τη μάχη της 10ηθέσης, ένας στόχος που για τη χώρα μας θα είναι απόλυτα εφικτός όταν θα αφαιρέσουμε σε δύο χρόνια από τον 5ετή μας συντελεστή την καταστροφική σεζόν 2022-23, αλλά που τελικά μπορεί να έρθει νωρίτερα και ο πρωταθλητής Ελλάδας 2027 να αποκτήσει απευθείας θέση στη League Phase του Champions League 2027-28, χωρίς προκριματικά!

Από την περίοδο 2004-5 όταν και το τότε Κύπελλο ΟΥΕΦΑ έγινε με ομίλους, το ελληνικό ποδόσφαιρο εκπροσωπήθηκε μόλις τρεις χρονιές με δύο ομάδες στη νοκ άουτ φάση των 16: Τη σεζόν 2009-10 με Ολυμπιακό στο ChampionsLeague και Παναθηναϊκό στο Europa και τις δύο πρόσφατες ευρωπαϊκές χρονιές: Το 2023-24 με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στο Conference League και πέρυσι με τον Ολυμπιακό στους 16 του Europaκαι τον Παναθηναϊκό στους 16 του Conference!

Eφέτος έχουμε ήδη την ΑΕΚ στους 16 του Conference League και τρεις ομάδες να διεκδικούν την πρόκριση στη φάση των 16 του ChampionsLeague (Ολυμπιακός) και του Europa League (ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός).

Με ένα ακόμα εφετινό ρεκόρ εκπροσώπησης το top-10 θα αποτελέσει και πάλι μετά από χρόνια απτή πραγματικότητα για το ελληνικό ποδόσφαιρο!».