Ο Γκόραν Ντράγκιτς θα αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Γκρεγκ Πόποβιτς στους Σαν Αντόνιο Σπερς. Στους Τορόντο Ράπτορς ο Θάντεους Γιανγκ. Δεν θα μείνει στους Σπερς ο Σλοβένος.

Το όνομα του Γκόραν Ντράγκιτς συνδέθηκε με αρκετές ομάδες. Αλλά τελικά κατέληξε στους Σαν Αντόνιο Σπερς και έγινε ο δεύτερος Ευρωπαίος που προστέθηκε στο ρόστερ των πέντε φορές πρωταθλητών, μετά τον Τόμας Σατοράνσκι. Όχι για πολύ, ωστόσο.

Τον αντίθετο δρόμο, από το Τέξας στο Τορόντο θα ακολουθήσει ο Θάντεους Γιανγκ. Ο Ντράγκιτς είχε εκφράσει την αντίθεσή του για την ανταλλαγή του στους Ράπτορς, με αποτέλεσμα να αγωνιστεί μόλις για πέντε ματς με τους πρωταθλητές του 2019.

Μέτρησε 8 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ, ενώ το τελευταίο διάστημα ήταν σε άδεια, λόγω προσωπικού ζητήματος.

Πάντως, ο Ντράγκιτς αναμένεται να μείνει ελεύθερος από τους Σπερς και να αναζητήσει την επόμενη ομάδα της καριέρας του ανάμεσα στους Ντάλας Μάβερικς, τους Μιλγουόκι Μπακς, τους Σικάγο Μπουλς και τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

