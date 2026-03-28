Μπακς: Χωρίς Γιάννη, Θανάση και Άλεξ Αντετοκούνμπο κόντρα στους Σπερς
Οι Μπακς θα παραταχθούν χωρίς τους τρεις Αντετοκούνμπο στο αποψινό ματς με τους Σπερς στο Μιλγουόκι (21:00, Fiserv Forum).
Συγκεκριμένα, ο Γιάννης συνεχίζει την αποκατάσταση από την υπερέκταση που έχει υποστεί στο αριστερό γόνατο με το ιατρικό επιτελείο δεν του έχει δώσει ακόμη το «πράσινο φως» για να επιστρέψει. Ο Ντοκ Ρίβερς προ ολίγων ημερών είχε πει για τον Έλληνα σταρ: «Σημειώνει πρόοδο. Απλά, ακόμα δεν είναι υγιής».
Ο Θανάσης από την άλλη, ταλαιπωρείται από τραυματισμό στην αριστερή γάμπα, ενώ ο Άλεξ παραμένει εκτός σχεδίων, αγωνιζόμενος μόνο με τους Γουισκόνσιν Χερντ, τη θυγατρική των Μπακς στη G-League.
Injury Update: Thanasis Antetokounmpo (Left Calf Soreness) is now questionable for today’s game vs. San Antonio. https://t.co/nUzHdf024e— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 28, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.