Οι Μπακς θα αντιμετωπίσουν τους Σπερς χωρίς τα τρία αδέρφια Αντετοκούνμπο στο NBA.

Οι Μπακς θα παραταχθούν χωρίς τους τρεις Αντετοκούνμπο στο αποψινό ματς με τους Σπερς στο Μιλγουόκι (21:00, Fiserv Forum).

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης συνεχίζει την αποκατάσταση από την υπερέκταση που έχει υποστεί στο αριστερό γόνατο με το ιατρικό επιτελείο δεν του έχει δώσει ακόμη το «πράσινο φως» για να επιστρέψει. Ο Ντοκ Ρίβερς προ ολίγων ημερών είχε πει για τον Έλληνα σταρ: «Σημειώνει πρόοδο. Απλά, ακόμα δεν είναι υγιής».

Ο Θανάσης από την άλλη, ταλαιπωρείται από τραυματισμό στην αριστερή γάμπα, ενώ ο Άλεξ παραμένει εκτός σχεδίων, αγωνιζόμενος μόνο με τους Γουισκόνσιν Χερντ, τη θυγατρική των Μπακς στη G-League.