Τρεις ομάδες, οι Λος Άντζελες Λέικερς, οι Νιου Γιορκ Νικς και οι Τορόντο Ράπτορς συζητούν για μία ανταλλαγή που θα μετακινήσει πέντε ή έξι παίκτες.

Όλες οι ομάδες αναζητούν τον κατάλληλο στόχο. Και αν μία ανταλλαγή δεν βγαίνει μόνο με δύο ομάδες, τότε θα πρέπει να προστεθεί και άλλη μία. Στα... χασομέρια του NBA Trade Deadline οι Λέικερς, οι Νικς και οι Ράπτορς θέλουν να ανταλλάξουν αγαθά.

Σύμφωνα με το Hoopshype, οι συζητήσεις ανάμεσα στις τρεις ομάδες ξεκίνησαν το βράδυ της Τετάρτης και συνεχίστηκαν το πρωί της Πέμπτης.

Και συμπεριλαμβάνουν τον Καμ Ρέντις και τον Άλεκ Μπερκς στους Λέικερς, τον Γκόραν Ντράγκιτς (μαζί με επιλογή ή επιλογές στο Draft) στους Νικς και τον Τάλεν Χόρτον-Τάκερ και τον Νέρλενς Νοέλ στους Ράπτορς.

Δεν αποκλείεται στις συζητήσεις να προστεθεί και το όνομα του Κέντρικ Ναν των Λέικερς, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί αυτή τη σεζόν.

Sources: Lakers, Knicks and Raptors discussed a 3-team trade with Cam Reddish and Alec Burks going to Lakers, Goran Dragic and picks to Knicks, Talen Horton-Tucker and Nerlens Noel to Raptors.



More on where talks stand and Kendrick Nunn in the story.



👉🏼 https://t.co/m1pYQucMfp pic.twitter.com/dlnmlkptIp