Mάβερικς και Μπακς έχουν μπει δυνατά στο... κυνήγι του Γκόραν Ντράγκιτς.

Ο Γκόραν Ντράγκιτς έχει ελάχιστο χρόνο στους Ράπτορς και μετράει ώρες στο Τορόντο. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, ο Σλοβένος γκαρντ θα φύγει με buyout από τους Καναδούς και όταν γίνει αυτό, Μπακς και Μάβερικς αποτελούν φαβορί για την απόκτηση του. Τα... ελάφια κάνουν επαφές και για τον Σρούντερ, με τη Βοστώνη να δείχνει ζεστή για τον Ντόντε Ντιβιτσέντζο.

Πάντως στο παιχνίδι για την απόκτηση του Ντράγκιτς είναι και οι Χοκς που επιθυμούν ανταλλαγή Γκαλινάρι-Ντράγκιτς, αλλά και οι Πέισερς. Στο πακέτο θα πρέπει να μπει ο Μάιλς Τέρνερ.

Ο Ντράγκιτς δεν σκοπεύει να συνεχίσει να αγωνίζεται στο Τορόντο και περιμένει τις εξελίξεις. Τη φετινή σεζόν έχει αγωνιστεί σε 5 ματς με 8 πόντους και 1.8 ασίστ κατά μέσο όρο.

To 2020 ήταν εκ των πρωταγωνιστών των Χιτ στην πορεία μέχρι τους τελικούς του ΝΒΑ στη φούσκα του Ορλάντο.

“People around the league have assumed that situation will end in a buyout. If and when it does, the Mavericks might be the favorites and maybe the Bucks, among others, to sign him.”



- @FredKatz on Goran Dragic pic.twitter.com/BW6yBozQng