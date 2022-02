ΛεΜπρόν μετά τη νέα ήττα: «Είμαι κουρασμένος, θέλω κρασί και να πέσω στο κρεβάτι»

Οι Λέικερς έχασαν και από τους Μπλέιζερς παρά τις προσπάθειες του ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του δίχως να καταφέρει να αποτρέψει την έκτη ήττα στα τελευταία οκτώ ματς.

Οι Λέικερς βυθίζονται στην κατάταξη της Δύσης, υποχρεώνοντας τον Μάτζικ Τζόνσον να παραδεχτεί μετά από το νέο κάζο από τους Μπλέιζερς πως δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει πώς νιώθει βλέποντας τους Καλιφορνέζους να χάνουν από μια ομάδα που συνεχίζει δίχως τους Σι Τζέι ΜακΚόλουμ, Ρόμπερτ Κόβινγκτον, Νόρμαν Πάουελ και τον Ντέιμιαν Λίλαρντ που είναι εκτός δράσης.

Από την πλευρά του, ο Τζέιμς Γουόρθι εξήγησε πως οι Λέικερς είναι βαριά άρρωστοι. Όσον αφορά τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, o King σημείωσε 30 πόντους (1/1 βολ., 10/15 δίποντα, 3/7 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα αλλά και 6 λάθη όμως οι προσπάθειές του δεν ήταν αρκετές για τους «Λιμνάνθρωπους» που αγωνίστηκαν δίχως τον Ράσελ Ουέστμπρουκ...

Μετά από το τέλος του ματς, ο ΛεΜπρόν ανέφερε μεταξύ άλλων: «Προφανώς είναι μια σκληρή ήττα. Είμαι πολύ κουρασμένος... Απλώς θέλω να πιω λίγο κρασί και να πέσω στο κρεβάτι μου».

"I'm tired as hell, I just want to drink some wine and get in bed," LeBron adds. "I'm sleepy. Tired."