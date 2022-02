Νας: «Δεν θα ανταλλάξουμε τον Χάρντεν» (vid)

Ο Τζέιμς Χάρντεν βλέπει τον εαυτό του μακριά από το Μπρούκλιν όμως ο Στιβ Νας εξήγησε πως οι Νετς δεν θα ανταλλάξουν τον «Μούσια».

Η περίπτωση του Τζέιμς Χάρντεν ήλθε τις τελευταίες μέρες στο προσκήνιο σχετικά με το ενδεχόμενο παραχώρησης του με ανταλλαγή στους Φιλαντέλφια Σίξερς ωστόσο ο Στιβ Νας δεν δείχνει να συμμερίζεται ιδιαίτερα την παραπάνω προοπτική.

Το επιβεβαίωσε μιλώντας για το ενδεχόμενο αποχώρησης του «Μούσια» μέσω trade, εξηγώντας πως οι Νετς δεν θα τον ανταλάξουν.

Ο Χάρντεν δεν υπέγραψε επέκταση στην preseason. Το προσεχές καλοκαίρι έχει τη δυνατότητα να κάνει opt-in για τα $47.4 εκατομμύρια της σεζόν 2022-23 και να υπογράψει για τέσσερα χρόνια και $223 εκατομμύρια. Σε αυττή την περίπτωση, θα λάβει $61.7 εκατομμύρια για τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, αποτελώντας τον πρώτο παίκτη στην ιστορία του ΝΒΑ που λαμβάνει 60+ εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο.

«Φαίνεται πως δεν θα ανταλλάξετε τον Τζέιμς Χάρντεν», ήταν το σχόλιο του δημοσιογράφου, με τον κόουτς των Νετς να εξηγεί: «Ναι, σωστά».



Reporter: "It sounded like you guys are not trading James Harden."



Steve Nash: "Yes, that's correct." pic.twitter.com/SJcOfDElYk