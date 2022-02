Οι Φιλαντέλφια 76ερς ετοιμάζονται να κάνουν το «μπαμ» στις τελευταίες ημέρες των ανταλλαγών, παίρνοντας τον Τζέιμς Χάρντεν από τους Μπρούκλιν Νετς!

Οι μέρες που απομένουν για το φινάλε της περιόδου των ανταλλαγών είναι μετρημένες στα δάκτυλα του ενός χεριού. Και οι Φιλαντέλφια 76ερς είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε ένα τεράστιο deal, κυνηγώντας την περίπτωση του Τζέιμς Χάρντεν!

Ο τελευταίος εδώ και μερικές ημέρες έχει εμπλακεί σε σενάρια αποχώρησης από το Μπρούκλιν. Η πρόθεση των Σίξερς ήταν να περιμένουν τον Χάρντεν να μείνει ελεύθερος, ωστόσο σύμφωνα με το Athletic φαίνεται να αποφάσισαν να προχωρήσουν στην ανταλλαγή εδώ και τώρα!

Στο πακέτο ανταλλαγής αναμένεται να μπει ο Μπεν Σίμονς, ενώ δεν αποκλείεται στα ανταλλάγματα να προστεθούν και κάποια ονόματα απ' τους Σεθ Κάρι, Ταϊρίς Μάξεϊ και Ματίς Θάιμπουλ!

Ο Χάρντεν ήταν εκτός από την ήττα των Νετς στη Γιούτα, η οποία ήταν η 7η συνεχόμενη για το Μπρούκλιν.

Οι Σίξερς θέλουν να αξιοποιήσουν το «χαρτί» του Σίμονς, ο οποίος έχει ζητήσει ανταλλαγή από το καλοκαίρι, στην προσπάθειά τους να αυξήσουν τις πιθανότητες που έχουν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

There’s expectation that both the 76ers and Nets will engage in dialogue on a deal around Ben Simmons for James Harden, multiple sources tell @ShamsCharania.https://t.co/3WBwwAEDcK pic.twitter.com/f8RSMDSb5R