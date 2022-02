Ο Μπράντλεϊ Μπιλ είναι πιθανό να αποχωρήσει από τους Ουίζαρντς

Μπορεί οι Ουίζαρντς να ψάχνουν τρόπο για να κρατήσουν τον Μπράντλεϊ Μπιλ φέρνοντας του ενισχύσεις μέσω ανταλλαγών (τον Τζέραμι Γκραντ από τους Ντιτρόιτ Πίστονς, όσο και τον Ντομάντας Σαμπόνις από τους Ιντιάνα Πέισερς), αλλά έχουν δύσκολο έργο.

Σύμφωνα με το NBA Central, για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό, ο Μπιλ δεν είναι αρνητικός στο ενδεχόμενο να γίνει ανταλλαγή, ακόμα και αν θα προτιμούσε να παραμείνει στην Ουάσινγκτον.

Μάλιστα αρκετά δημοσιεύματα προσθέτουν πως είναι πιθανό να φορά τη φανέλα άλλης ομάδας ο ηγέτης των πρωτευουσιάνων σε λίγο καιρό. Μένει να δούμε αν θα μετακινηθεί πριν την trade deadline (10 Φλεβάρη).

Οι Ουίζαρντς φαίνεται να έχουν βάλει στη λίστα των διαθέσιμων τόσο τον Σπένσερ Ντινγουίντι όσο και τον Μοντρέλζ Χάρελ.

“For the first time in a long time, sources close to Beal indicate he’s not rejecting out of hand the notion of trade elsewhere — even though his preference is to remain with the Wizards.” 👀



