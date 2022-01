Ουίζαρντς: Διώχνουν Ντίνγουιντι, δεν τον θέλουν οι συμπαίκτες του

O Σπένσερ Ντίνγουιντι αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Ουίζαρντς.

Δεν πάνε καλά τα πράγματα με τον Σπένσερ Ντίνγουιντι στους Ουίζαρντς. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι πρωτεουσιάνοι θέλουν να διώξουν τον έμπειρο γκαρντ, επειδή είναι σκιά του εαυτού του και οι συμπαίκτες του δεν τον θέλουν στην ομάδα.

Φέτος ο περιφερειακός της ομάδας από την Ουάσινγκτον μετρά 13.2 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 5.7 ασίστ σε 40 ματς, αλλά οι μάγοι παρουσιάζουν μια πτώση το τελευταίο διάστημα και δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν το εξαιρετικό ξεκίνημα τους.

Πάντως η trade deadline του ΝΒΑ είναι στις 10 Φλεβάρη και ο Σπένσερ είναι σχεδόν απίθανο να παραμείνει στους Ουίζαρντς.

The Wizards are interested in trading Spencer Dinwiddie because “he looks like a shell of his former self” and “his teammates don’t want him there”.



😳



(via @KevinOConnorNBA) pic.twitter.com/0oaUetTarp