Σανς και Χιτ έχουν τα καλύτερα ρεκόρ σε Δύση και Ανατολή, όμως κανείς παίκτης τους δεν μπόρεσε να γίνει starter στο All Star Game.

Γνωστοί έγιναν οι starters του All Star Game, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι για έκτη σερί φορά βασικός στη γιορτή των κορυφαίων. Επιπλέον αποκαλύφθηκε η αναλυτική ψηφοφορία φιλάθλων, media και παικτών.

Μαζί του οι ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν (Σικάγο Μπουλς), Τρέι Γιανγκ (Ατλάντα Χοκς), Τζοέλ Εμπίντ (Σίξερς), ενώ ο Κέβιν Ντουράντ (Μπρούκλιν Νετς) θα είναι ο αρχηγός. Στον αντίποδα έχουμε τους ΛεΜπρόν Τζέιμς (Λος Άντζελες Λέικερς), Νίκολα Γιόκιτς (Ντένβερ Νάγκετς), Άντριου Ουίγκινς (Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς), Στεφ Κάρι (Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς) και Τζα Μοράντ (Μέμφις Γκρίζλις).

Όπως καταλαβαίνουμε οι κορυφαίες ομάδες σε Δύση και Ανατολή δεν έχουν παίκτη τους σαν βασικό στο All Star Game. Ούτε οι Σανς, ούτε οι Χιτ.

Για το Φοίνιξ οι Κρις Πολ και Ντέβιν Μπούκερ ήταν υποψήφιοι, ωστόσο στα guards της Δύσης έπεσαν πάνω στον Κάρι που δεν υπήρχε περίπτωση να λείπει, αλλά και στον απίθανο φέτος Τζα Μοράντ. Πάντως σίγουρα θα βρεθούν στη γιορτή των κορυφαίων σαν αναπληρωματικοί.

Στον αντίποδα εκτός βασικών για το All Star Game έμεινε ο Τζίμι Μπάτλερ που και εκείνος πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν. Φυσικά και εδώ ο Jimmy Buckets δεν θα μπορούσε να είναι πάνω από τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Τζοέλ Εμπίντ και Κέβιν Ντουράντ που διεκδικούν το βραβείο του MVP. Πάντως εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα πάει σαν αναπληρωματικός στο All Star Game μαζί με τον Μπαμ Αντεμπάγιο.

