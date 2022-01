Ο Greek Freak ήταν πρώτος στην ψηφοφορία των media στην Ανατολή μαζί με τον KD, αλλά και δεύτερος σε ψήφους των παικτών και των φιλάθλων.

Γνωστοί έγιναν οι starters του All Star Game, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι για έκτη σερί φορά βασικός στη γιορτή των κορυφαίων.

Μαζί του οι ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν (Σικάγο Μπουλς), Τρέι Γιανγκ (Ατλάντα Χοκς), Τζοέλ Εμπίντ (Σίξερς), ενώ ο Κέβιν Ντουράντ (Μπρούκλιν Νετς) θα είναι ο αρχηγός.

Στον αντίποδα έχουμε τους ΛεΜπρόν Τζέιμς (Λος Άντζελες Λέικερς), Νίκολα Γιόκιτς (Ντένβερ Νάγκετς), Άντριου Ουίγκινς (Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς), Στεφ Κάρι (Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς) και Τζα Μοράντ (Μέμφις Γκρίζλις).

