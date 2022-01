Ο Κλέι Τόμπσον τρέλανε κόσμο στην επιστροφή του με πόστερ κόντρα σε δυο παίκτες των Καβς και η αντίδραση του Στεφ Κάρι ήταν όλα τα λεφτά.

Ο φοβερός Κλέι Τόμπσον επέστρεψε στη δράση στη νίκη των Ουόριορς επί των Καβς, πετυχαίνοντας το πρώτο καλάθι του μετά από 940 μέρες.

Ο σεσημασμένος σουτέρ των πολεμιστών γύρισε μπροστά στο κοινό του Γκόλντεν Στέιτ και μας χάρισε ένα απίθανο poster κάρφωμα μπροστά σε δύο παίκτες των Κλίβελαντ Καβαλίερς, τον Στίβενς και τον Μάρκανεν.

Μόλις είδε τη φάση, ο έτερος Splash Brother, ο Στεφ Κάρι τρελάθηκε και η αντίδραση του ήταν όλα τα λεφτά, δείχνοντας τη χαρά του για τον φίλο και συνοδοιπόρο του που επέστρεψε και έδειξε σε φοβερή κατάσταση.

Δείτε το πόστερ του Κλέι και την φοβερή αντίδραση του Στεφ

KLAY THROWS IT DOWN.



OH MY. pic.twitter.com/7EvT1zrAAH