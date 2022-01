Ο Κλέι Τόμπσον «βροντοφώναξε» το δικό του «I am back». Μία ιστορία λύτρωσης γεμάτη πόνο, δάκρυα, απογοήτευση, νέα δάκρυα. Μα και ένα happy end!

Το πρόσωπο παγωμένο. Ανέκφραστο. Στο μυαλό του Κλέι Τόμπσον, παρά την εκκωφαντική φασαρία, έπαιζαν σε... επανάληψη οι 31 προηγούμενοι μήνες.

Πόνος. Δάκρυα. Απογοήτευση. Νέα δάκρυα. Λύτρωση. Ο Τόμπσον επέστρεψε μετά από 940 ημέρες μακριά απ' αυτό που αγαπάει. Ο κόσμος του επεφύλαξε την αποθέωση ενός ήρωα. Που εμφανίζεται την τελευταία στιγμή και σώζει την ημέρα.

Στην περίπτωσή του είναι πιο προσιτός ο τίτλος του ήρωα που έρχεται για να ενισχύσει μία προσπάθεια. Στις δηλώσεις του... βούρκωσε. Δεν έκλαψε, όπως είχε κάνει την προηγούμενη φορά, που είχε μείνει μόνος στον πάγκο των Ουόριορς με μία πετσέτα στο πρόσωπο.

Αυτή η εποχή τελείωσε. Η «μπόρα» πέρασε. Και ο Κλέι επέστρεψε. Πριν από το ματς, ο αντίπαλός του σε αρκετές σειρές τελικών, Κέβιν Λοβ, τον αγκάλιασε και τον καλωσόρισε ξανά στο ΝΒΑ. Ο φόργουορντ των Καβαλίερς ξέρει κάποια πράγματα από τραυματισμούς και εσωτερικούς... δαίμονες.

Το φινάλε του αγώνα βρήκε τον 31χρονο σούτινγκ γκαρντ να παίρνει την μπάλα του αγώνα. Έτσι έπρεπε. Για να θυμάται για πάντα αυτή την ημέρα. Την ημέρα που ο Κλέι Τόμπσον επέστρεψε για τα καλά!

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ την υποδοχή που μας έκαναν οι φίλαθλοι των Ουόριορς, ειδικά σε εμένα. Ήταν διασκεδαστικό και άξιζε κάθε μέρα που έμεινα μακριά και έκανα την αποθεραπεία μου. Άξιζε κάθε στιγμή», ήταν τα λόγια του Τόμπσον.

Μόλις πέρασε στο χώρο των αποδυτηρίων, τον περίμεναν δεκάδες άνθρωποι. Δημοσιογράφοι, τσιρλίντερς και άλλοι. Ξέσπασαν σε φωνές αποθέωσης και χειροκροτήματα. Και ο Τόμπσον θέλησε να ζήσει κάθε στιγμή.

Klay Thompson just played in his first game in 2 1/2 years. That was powerful to witness. pic.twitter.com/c3MNwgrAbE