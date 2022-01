Ντουράντ: «Αν παίζουμε σκ@τ@ στα εντός, δεν έχει νόημα το πλεονέκτημα έδρας»

Ο Κέβιν Ντουράντ σχολίασε το 10-10 που έχουν οι Νετς εντός έδρας φέτος.

Οι Μπακς με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο άλωσαν το Μπρούκλιν και υποχρέωσαν τους Νετς σε άλλη μια εντός έδρας ήττα. Πλέον η ομάδα του Νας έχει ρεκόρ 10-10 εντός έδρας για κάτι το οποίο ρωτήθηκε και ο Κέβιν Ντουράντ.

Ο KD έδειξε τα συναισθήματα του για τη δυσκολία της ομάδας όταν παίζει στο... σπίτι της. «Δεν περιμένω να έχουμε καλό πλεονέκτημα έδρας αν παίζουμε σκ@τ@ μπάσκετ», ήταν τα λόγια του.

Ο σταρ των Νετς που κατά τη διάρκεια του ματς, είδε τον Θανάση Αντετοκούνμπο να του παίρνει ένα πολύ τραβηγμένο επιθετικό φάουλ, μίλησε και για τον Κάιρι Ίρβινγκ, τονίζοντας πως δεν θα τον αναγκάσει να εμβολιαστεί.

Σε αντίθεση με τα εντός έδρας, στα ματς μακριά από την έδρα τους τα πάνε εξαιρετικά και έχουν ρεκόρ 14-3.

