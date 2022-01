Ντουράντ για Ίρβινγκ: «Δεν θα τον αναγκάσω να εμβολιαστεί, είναι απόφαση του» (vid)

O Kέβιν Ντουράντ στάθηκε στον Κάιρι Ίρβινγκ μετά την ήττα των Νετς από τους Μπακς.

Οι Νετς ηττήθηκαν από τους Μπακς, οι οποίοι είχαν πρωταγωνιστή τον Αντετοκούνμπο, σε ένα ματς που δεν έπαιξε ο Κάιρι Ίρβινγκ που παραμένει ανεμβολίαστος και δεν μπορεί να βοηθήσει το Μπρούκλιν στα εντός έδρας.

Ο Κέβιν Ντουράντ μίλησε για την απόφαση του Uncle Drew να μην εμβολιαστεί, τονίζοντας πως δεν θα τον αναγκάσει να το κάνει. «Δεν πρόκειται να αναγκάσω κάποιον να εμβολιαστεί. Θα πάρει ό,τι απόφαση είναι να πάρει» ανέφερε ο KD που ακόμα μια φορά στάθηκε στο πλευρό του συμπαίκτη του με τις δηλώσεις που έκανε.

"I'm not about to force somebody to get a vaccine. … Whatever decision he wants to make, he’s gonna make.”



KD on if he talks to Kyrie about getting vaccinated so he can be a full-participant player



(via @SNYNets)pic.twitter.com/fB4WwcuxA4