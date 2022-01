Ρόκετς: Εκτός Πόρτερ και Γουντ από τον αγώνα με τους Σίξερς λόγω τιμωρίας

Οι Ρόκετς αποφάσισαν να τιμωρήσουν τον Κρίστιαν Γουντ και τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ για το επεισόδιο και την συμπεριφορά που είχαν στην ήττα από τους Νάγκετς.

Στο πρόσφατο παιχνίδι ανάμεσα στους Χιούστον Ρόκετς και τους Ντένβερ Νάγκετς, εκείνο που... στιγμάτισε την αναμέτρηση ήταν επεισόδιο ανάμεσα στους Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, Κρίστιαν Γουντ και τον βοηθό προπονητή της ομάδας, Τζον Λούκας στα αποδυτήρια, μετά την έκρηξη του τελευταίου εξαιτίας της μεγάλης διαφοράς που είχαν οι φιλοξενούμενοι στο ημίχρονο.

Ο Πόρτερ Τζούνιορ πέταξε ένα αντικείμενο και αποχώρησε από το γήπεδο, ενώ ο Γουντ δεν δέχτηκε να αγωνιστεί στο δεύτερο μέρος. Μάλιστα, ο νεαρός φόργουορντ-σέντερ δεν βρέθηκε στην αρχική πεντάδα, επειδή έχασε ένα υποχρεωτικό τεστ για τον κορονοϊο.

Η ομάδα αποφάσισε να αφήσει εκτός τους δύο παίκτες για την αναμέτρηση απέναντι στους Σίξερς προκειμένου να παραδειγματιστούν και να μην υπάρξουν ανάλογα περιστατικά.

