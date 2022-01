«Ντεμπούτο ο Ίρβινγκ κόντρα στους Πέισερς»

Έτοιμος για τον πρώτο αγώνα της σεζόν φαίνεται να είναι ο Καϊρί Ίρβινγκ με τον σούπερ σταρ των Νετς να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του απέναντι στους Πέισερς.

Στην Ιντιάνα φαίνεται να είναι προγραμματισμένη η πρώτη αναμέτρηση του Καϊρί Ίρβινγκ στο παρκέ για την φετινή σεζόν. Έπειτα από απουσία του Uncle Drew από τους 35 μέχρι τώρα αγώνες των Νετς, είναι έτοιμος να γίνει μέρος των εκτός έδρας παιχνιδιών της ομάδας του.

Ο Ίρβινγκ αρχικά έχασε έδαφος λόγω της απόφασής του να μην εμβολιαστεί κατά της Covid-19 και ας γνώριζε πως δεν θα μπορεί να αγωνιστεί στα ματς της Νέας Υόρκης. Αυτό τον έθεσε εκτός ομάδας μετά από απόφαση των αρμόδιων, ενώ όταν οι ίδιοι αποφάσισαν να τον «ενεργοποιήσουν» ξανά χρειάστηκε να περιμένουν βλέποντάς τον να εντάσσεται στο πρωτόκολλο κορονοϊού.

Αφού ξεπέρασε όλα τα εμπόδια, το ντεμπούτο του μοιάζει πιο κοντά από ποτέ, αφού σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει ο Σαμς Τσαράνια, αναμένεται να φορέσει και πάλι τη φανέλα των Νετς στο εκτός έδρας παιχνίδι με τους Πέισερς τα ξημερώματα της Πέμπτης (06/01). Ο σούπερ σταρ του Μπρούκλιν δεν έχει αγωνιστεί από τις 13 Ιουνίου και το ματς απέναντι στους Μιλγουόκι Μπακς στο Game4 των τελικών της Ανατολής.

