Μπρούκλιν Νετς: Επιστρέφει ο Ίρβινγκ

Αντίστροφα μετράει ο Καΐρί Ίρβινγκ για την μεγάλη επιστροφή στην ενεργό δράση χωρίς ακόμα να έχει ξεκαθαριστεί το θέμα του εμβολιασμού του.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ του ΝΒΑ έχει δηλώσει δημόσια ότι δεν θέλει να κάνει το εμβόλιο, γεγονός που τον έχει κρατήσει στα πιτς από το ξεκίνημα της σεζόν.

Πάντως όπως ανέφερε ο Σανς Τσαράνια στο «The Athletic» ο Καϊρί Ίρβινγκ έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες προκειμένου να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των Μπρούκλιν Νετς. Σε πρώτη φάση έχει ξεκινήσει τα τεστ για την Covid-19 χωρίς ακόμα να έχει ξεκαθαρίσει η ακριβής ημερομηνία της επιστροφής του.

Επίσης αναφέρει ότι δίνει το «παρών» μόνο στα εκτός έδρας παιχνίδια από τη στιγμή που αυτό απαγορεύεται για τους ανεμβολίαστους στη Νέα Υόρκη ωστόσο θα προπονείται κανονικά στις εγκαταστάσεις των Μπρούκλιν Νετς.

