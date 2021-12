Νετς: Ο... ανεμβολίαστος Ίρβινγκ στο πρωτόκολλο κορονοϊού

Προτού προλάβει να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, ο Καϊρί Ίρβινγκ που παραμένει ανεμβολίαστος εντάχθηκε στο πρωτόκολλο κορονοϊού.

Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ παραμένει εκτός υποχρεώσεων της ομάδας του Μπρούκλιν, καθώς δεν έχει εμβολιαστεί, ωστόσο οι Νετς... αναγκάστηκαν να αναθεωρήσουν και να δεχτούν ξανά τον Ίρβινγκ, τουλάχιστον για τους εκτός έδρας αγώνες με την προϋπόθεση πως θα υποβάλλεται σε περισσότερα τεστ από τους εμβολιασμένους παίκτες.

Πριν ακόμη προλάβει αυτό να γίνει πράξη και ο Ίρβινγκ να επιστρέψει στην ενεργό δράση, εντάσσεται στο πρωτόκολλο κορονοϊού έπειτα από τον Κέβιν Ντουράντ και άλλους 7, με τους Νετς... να αποδεκατίζονται.

Η είδηση έγινε γνωστή από τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο οποίος προσθέτει πως ο παίκτης θα χρειαστεί πέντε διαδοχικές ημέρες αρνητικών τεστ προκειμένου να συμμετάσχει σε προπονήσεις.

Irving needs five consecutive days of negative tests to join the team at practice. Now, he’s the ninth Brooklyn player to enter into protocols. https://t.co/5sATQFhhF9