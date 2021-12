Νετς: Υποχρεώθηκαν σε μία ταπεινωτική αναδίπλωση με τον Ίρβινγκ

Οι Μπρούκλιν Νετς άλλαξαν γνώμη για τον Καιρί Ίρβινγκ. Και αντί για την ισορροπία και την ηρεμία της ομάδας, προτίμησαν να τον ενεργοποιήσουν για τα εκτός έδρας ματς.

Χάθηκε χρόνος. Για να επικρατήσει η λογική. Ο Καϊρί Ίρβινγκ δεν έχει εμβολιαστεί ακόμη. Και δεν αναμένεται να το κάνει. Ήταν διαθέσιμος να αγωνιστεί, τουλάχιστον στα εκτός έδρας ματς. Μόνο που οι Μπρούκλιν Νετς είχαν πάρει την απόφαση να τον απομακρύνουν από όλες τις υποχρεώσεις της ομάδας.

Σε μια απόφαση που κανείς δεν μπορούσε να κατανοήσει, αφού υπήρχε η λύση να αγωνίζεται μόνο στα ματς μακριά από την πόλη της Νέας Υόρκης (με εξαίρεση το Τορόντο που επίσης έχει σχετική απαγόρευση για τους μη εμβολιασμένους παίκτες). Αλλά η ομάδα του general manager, Σον Μαρκς και του προπονητή, Στιβ Νας δεν θέλησε ούτε το ελάχιστο.

Προτίμησε να βάλει στην... αποθήκη ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της, με τον Ίρβινγκ βέβαια να χάνει ένα σεβαστό ποσό από την απόφαση που έλαβε και τη στάση που διατήρησαν οι Νετς.

Ο Κέβιν Ντουράντ παίζει μπάσκετ επιπέδου MVP, κάτι που κανονικά θα έπρεπε να το κάνει από τον Φεβρουάριο και μετά. Ο Τζέιμς Χάρντεν μοιάζει χαμένος στη «μετάφραση» ανάμεσα στα καθήκοντα του πλέι μέικερ και του σούτινγκ γκαρντ.

