Γκριν για Ντουράντ: «Είναι από τους καλύτερους trash talkers του ΝΒΑ»

Σε μία πιο... περίεργη παραδοχή προχώρησε ο Ντρέιμοντ Γκριν για τον Κέβιν Ντουράντ που χαρακτήρισε από τους καλύτερους trash talkers της Λίγκας.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν, ο οποίος βρίσκεται σε καθεστώς καραντίνας και απουσιάζει από τις υποχρεώσεις της ομάδας του λόγω κορονοϊού, μιλώντας για τον Κέβιν Ντουράντ και την παρουσία του στο ΝΒΑ, προχώρησε σε μία... ιδιαίτερη παραδοχή.

Γνωστός για την τέχνη της... περιαυτολογίας κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών «ανάβοντας» τα αίματα με τους αντιπάλους του, ο Ντρέιμοντ Γκριν παρέδωσε τα συγκεκριμένα σκήπτρα στον σούπερ σταρ των Νετς, Κέβιν Ντουράντ, λέγοντας πως ο «KD» είναι από τους καλύτερους στο είδος του trash talking.

Συγκεκριμένα, είπε: «Πάντα έλεγα στον κόσμο ότι ο KD είναι ένας από τους καλύτερους στο trash talking για μένα, από όταν μπήκα στη Λίγκα».

Aside from himself, Draymond Green thinks Kevin Durant is the best trash talker in the NBA. 🗣 pic.twitter.com/Jnrl89fnbQ