Ουόριορς: Ο Γκριν μπήκε στο πρωτόκολλο κορονοϊού

Ο κορονοϊός συνεχίζει να δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στις ομάδες του ΝΒΑ και δεν γινόταν να τη γλιτώσουν οι εντυπωσιακοί φέτος Ουόριορς. Ο Ντρέιμοντ Γκριν θα χρειαστεί να λείψει από τα επόμενα παιχνίδια, αφού μπήκε στο πρωτόκολλο covid-19

Ο παίκτης μπήκε σε καραντίνα και πλέον οι πολεμιστές καλούνται να διαχειριστούν την απουσία ενός κομβικού παίκτη εντός και εκτός παρκέ και φυσικά του κορυφαίου αμυντικού τους που κατευθύνει όλους τους συμπαίκτες του στον συγκεκριμένο τομέα, αφήνοντας την επίθεση στον μάστερ του είδους, Στεφ Κάρι.

Draymond Green has entered the league’s health and safety protocols, per @ShamsCharania pic.twitter.com/YSDH68u9xE