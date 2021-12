Λέικερς: Οι τριπλοί ΛεΜπρόν-Ουέστμπρουκ... ντύθηκαν Μάτζικ-Τζαμπάρ με επίδοση από το 1982

ΛεΜπρόν Τζέιμς και Ράσελ Ουέστμπρουκ θύμισαν ότι είχαν κάνει Μάτζικ Τζόνσον και Καρίμ-Αμπντούλ Τζαμπάρ το 1982.

Οι Λέικερς πήραν ανάσα μετά από καιρό, αφού επικράτησαν των Ρόκετς. Πρωταγωνιστές στην αναμέτρηση ήταν οι ΛεΜπρόν Τζέιμς και Ράσελ Ουέστμπρουκ που πέτυχαν triple double σε μια γεμάτη βραδιά για εκείνους. O πρώτος είχε 32 πόντους, 11 ριμπαουντ και 11 ασίστ, ενώ ο δεύτερος μέτρησε 24 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Αυτή είναι και η τρίτη φορά στην ιστορία των λιμνάθρωπων που συμπαίκτες πετυχαίνουν triple double στο ίδιο ματς. Η τρίτη φορά αφορά τους θρύλους Μάτζικ Τζόνσον και Καρίμ-Αμπντούλ Τζαμπάρ που το είχαν πράξει το 1982. Kαι η δεύτερη είχε πάλι τον Βασιλιά να πρωταγωνιστεί.

Φήμες ακούγονται ότι ο Russ μπορεί να γίνει ανταλλαγή το επόμενο διάστημα, ωστόσο στο παιχνίδι με τους Ρόκετς συνεργάστηκε έξοχα με τον ΛεΜπρόν και ο ένας έδωσε τον χώρο στον άλλο για να λάμψει, κάνοντας και οι δύο ματσάρα.

LeBron James & Russell Westbrook each had a triple-double in the Lakers win over the Rockets on Tuesday. It's the 3rd time Lakers teammates have had a triple-double in the same game. Two of the three involve LeBron James. The 3rd was Kareem Abdul-Jabbar & Magic Johnson in 1982. pic.twitter.com/urJngUyFd5