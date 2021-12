Σανς: Χωρίς Μπούκερ για το ιστορικό σερί

Ο Ντέβιν Μπούκερ αποχώρησε τραυματίας από το χθεσινό ματς με τους Ουόριορς κι η διάγνωση έδειξε πως θα χάσει μερικά ματς. Ελαφρύς ο τραυματισμός του, δεν σκοπεύουν να τον ζορίσουν για γρήγορη επιστροφή οι Σανς.

Ο 25χρονος σκόρερ αποκόμισε ένα χτύπημα στον αριστερό δικέφαλο στο χθεσινό παιχνίδι των Σανς με τους Ουόριορς, αλλά οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ήταν καθησυχαστικές, καθώς ο τραυματισμός του αποδείχθηκε ελαφρύς. Ο Αμερικανός γκαρντ θα χάσει κάποια από τα προσεχή παιχνίδια της ομάδας του Φίνιξ κι ο οργανισμός δεν θα βιαστεί να τον επαναφέρει στην δράση, θέλοντας να τον προφυλάξει.

Είναι νωρίς στη σεζόν κι οι Σανς δεν θα ήθελαν να ρισκάρουν περαιτέρω, την ώρα που τρέχουν σερί 17 νικών (ισοφάρισαν το καλύτερο τους που κρατούσαν από την περίοδο 2006-07) και βρίσκονται σε απόσταση μόλις μιας νίκης από το να γράψουν ένα νέο ιστορικό σερί, 18 νικών.

Ο Μπούκερ συνεισφέρει φέτος 23.2 πόντους, 4.9 ριμπάουντ και 4.5 ασίστ ανά 32 λεπτά, έχοντας εμφανιστεί και στα 21 πρώτα φετινά ματς των Σανς, στα οποία έχουν ρεκόρ 18-3.

Ο ακριβής αριθμός των αγώνων που πρόκειται να χάσει δεν έχει γίνει γνωστός, αλλά το βέβαιο είναι πως οι Σανς δεν θα τον ζορίσουν. Άλλωστε, δε συντρέχει λόγος για κάτι τέτοιο.

As I just reported on NBA Today with host @malika_andrews: Suns star Devin Booker is expected to miss a few games with his left hamstring injury, per sources. It's considered minor, and Suns plan to err on side of caution with a long way to go for a team with title hopes.