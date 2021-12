Σανς: Ο Μπούκερ αποχώρησε τραυματίας από το ματς με Ουόριορς (vid)

Ο Ντέβιν Μπούκερ δεν θα ενισχύσει την προσπάθεια των Σανς στο δεύτερο ημίχρονο με τους Ούοριορς.

Σανς και Ουόριορς κοντράρονται στο ντέρμπι των κορυφαίων ομάδων του ΝΒΑ φέτος, ωστόσο το δεύτερο ημίχρονο θα έχει έναν μεγάλο απόντα. Ο Ντέβιν Μπούκερ τραυματίστηκε στον αριστερό δικέφαλο και το Φοίνιξ ανακοίνωσε πως δεν θα μπορέσει να συνεχίσει στο παιχνίδι, αφήνοντας ένα τεράστιο κενό στην ομάδα. Σε 15 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο σημείωσε 10 πόντους, αλλά η ατυχία του χτύπησε την πόρτα.

Devin Booker will not return to tonight's game after a left hamstring injury, the Suns announced. pic.twitter.com/ydMNpTuYkU