Σανς: Ισοφάρισαν το κορυφαίο σερί της ιστορίας τους με τις 17 συνεχόμενες νίκες

Oι Σανς μετά τη νίκη επί των Ουόριορς ισοφάρισαν το κορυφαίο σερί της ιστορίας τους (17 σερί νίκες).

Αυτή τη στιγμή οι Σανς αποτελούν την πιο... καυτή ομάδα στο ΝΒΑ και το απέδειξαν και κόντρα στους Ουόριορς. Κάνοντας μεγάλη εμφάνιση στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, τους υπέταξαν με 104-96 και τους έπιασαν στην κορυφή του ΝΒΑ με 18-3.

Πλέον οι... ήλιοι μετρούν 17 συνεχόμενες νίκες και με αυτό τον τρόπο ισοφάρισαν το κορυφαίο σερί της ιστορία τους που κρατούσε από την αγωνιστική περίοδο 2006-07.

Τότε η παρέα των Στιβ Νας, Αμάρε Στάνταμαϊρ, Μπορίς Ντιό, Σον Μάριον, Λεάντρο Μπαρμπόσα και Ράτζα Μπελ είχε κάνει μια απίστευτη πορεία για τις 17 σερί νίκες και στο τέλος της regular season είχε ρεκόρ 61-21 (δεύτερο καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ). Εκείνη η ομάδα έχασε στους ημιτελικούς Δύσης με 4-2 από τους Σπερς.

Μένει να δούμε που θα φτάσει η παρέα των Μπούκερ, Πολ, Έιτον και Κράουντερ που έχει ρεκόρ 18-3 και πέρυσι πήγε μέχρι τους τελικούς του ΝΒΑ, εκεί που ηττήθηκε με 4-2 από τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

The Suns have won 17 straight games, tied for their longest winning streak in franchise history (2006-07). pic.twitter.com/Xq1kT7LghG