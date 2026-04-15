Οι Μπλέιζερς εξασφάλισαν την 7η θέση της κατάταξης στη Δύση, μετά τη νίκη τους επί των Σανς με 110-114, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Ντένι Άβντιγια, ο οποίος γέμισε τη στατιστική του με 41 πόντους, μεταξύ αυτών και το κρίσιμο καλάθι και φάουλ στα 16,1" πριν από το φινάλε.
Έτσι, το Πόρτλαντ ολοκλήρωσε την ανατροπή από το -11 και «κλείδωσε» την 7η θέση στη Δύση, ενώ πλέον θα αντιμετωπίσει τους Σαν Αντόνιο Σπερς στον πρώτο γύρο των playoffs.
Παρεμπιπτόντως, ο Άβντιγια έγινε μόλις ο πέμπτος παίκτης που σημειώνει 40+ πόντους σε αγώνα Play-In, μετά τους Τζέισον Τέιτουμ το 2021 (50), Κόμπι Γουάιτ το 2024 (42), Άντονι Ντέιβις το 2025 (40) και Ζάιον Γουίλιαμσον το 2024 (40).
Από την άλλη πλευρά, το Φοίνιξ θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία, αφού θα υποδεχθεί τον νικητή του αγώνα μεταξύ Κλίπερς και Γουόριορς για την 8η και τελευταία θέση στην περιφέρεια.
Τα δωδεκάλεπτα: 33-31, 62-65, 82-83, 110-114.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.