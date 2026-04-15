Ο Ντένι Άβντιγια φόρτωσε με 41 πόντους το καλάθι των Σανς, οδηγώντας τους Μπλέιζερς στη νίκη με 110-114 και σφραγίζοντας την 7η θέση στα playoffs, που στέλνει το Πόρτλαντ απέναντι στους Σπερς στον α’ γύρο.

Οι Μπλέιζερς εξασφάλισαν την 7η θέση της κατάταξης στη Δύση, μετά τη νίκη τους επί των Σανς με 110-114, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Ντένι Άβντιγια, ο οποίος γέμισε τη στατιστική του με 41 πόντους, μεταξύ αυτών και το κρίσιμο καλάθι και φάουλ στα 16,1" πριν από το φινάλε.

Έτσι, το Πόρτλαντ ολοκλήρωσε την ανατροπή από το -11 και «κλείδωσε» την 7η θέση στη Δύση, ενώ πλέον θα αντιμετωπίσει τους Σαν Αντόνιο Σπερς στον πρώτο γύρο των playoffs.

Παρεμπιπτόντως, ο Άβντιγια έγινε μόλις ο πέμπτος παίκτης που σημειώνει 40+ πόντους σε αγώνα Play-In, μετά τους Τζέισον Τέιτουμ το 2021 (50), Κόμπι Γουάιτ το 2024 (42), Άντονι Ντέιβις το 2025 (40) και Ζάιον Γουίλιαμσον το 2024 (40).

Από την άλλη πλευρά, το Φοίνιξ θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία, αφού θα υποδεχθεί τον νικητή του αγώνα μεταξύ Κλίπερς και Γουόριορς για την 8η και τελευταία θέση στην περιφέρεια.

Τα δωδεκάλεπτα: 33-31, 62-65, 82-83, 110-114.