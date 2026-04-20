Θάντερ - Σανς 119-84: Πάρτι της Οκλαχόμα που άνοιξε λογαριασμό
Εντυπωσιακοί Θάντερ στην πρεμιέρα τους στα playoffs του ΝΒΑ. Η Οκλαχόμα δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει με 119-84 των Σανς και να ανοίξει λογαριασμό στη σειρά. Καθάρισε από ημίχρονο αφού προηγήθηκε με 65-44.
Από την πλευρά των νικητών ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ τελείωσε το ματς με 25 πόντους και 7 ασίστ, ενώ ο Tζέιλεν Ουίλιαμς είχε 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
Στον αντίποδα ο ηγέτης των ήλιων, Ντέβιν Μπούκερ μέτρησε 23 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ 18 πόντους με 7 ριμπάουντ μέτρησε ο Μπρουκς αλλά δεν ήταν αρκετό.
Οι Θάντερ μπήκαν με φόρα στην postseason και έστειλαν μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση με τα όσα έδειξαν στο παρκέ.
