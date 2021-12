Νάγκετς: Στο πρωτόκολλο κορωνοϊού ο Όστιν Ρίβερς

Ο Όστιν Ρίβερς των Νάγκετς εντάχθηκε στο πρωτόκολλο κορωνοϊού κι ως εκ τούτου θα χάσει τα επόμενα παιχνίδια της ομάδας από το Ντένβερ.

Πλήγμα στην περιφέρεια των Νάγκετς, καθώς ο 29χρονος γκαρντ πρόκειται να απουσιάσει από τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις των «Σβόλων», καθώς μπήκε στο πρωτόκολλο του κορωνοϊού, όπως συνέβη λίγες ώρες νωρίτερα με τον ΛεΜπρόν στους Λέικερς.

Ο Ρίβερς μετρά φέτος 3.9 πόντους και 1.4 ριμπάουντ ανά περίπου 18 λεπτά δράσης, έχοντας αγωνιστεί συνολικά σε 17 ματς. Η απουσία του έρχεται να προστεθεί δίπλα σε εκείνες των Τζαμάλ Μάρεϊ και Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ, αυξάνοντας τα προβλήματα για τον κόουτς Μάικλ Μαλόουν.

Όπως είναι λογικό, λοιπόν, ο έμπειρος περιφερειακός δεν πρόκειται να αγωνιστεί στην αποψινή αναμέτρηση (02:00) των Νάγκετς κόντρα στους Ορλάντο Μάτζικ.

