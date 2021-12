Λέικερς: Στο πρωτόκολλο κορονοϊού ο Τζέιμς, δεν παίζει απόψε με Κινγκς

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μπήκε στο πρωτόκολλο κορονοϊού, όπερ σημαίνει πως πρόκειται να χάσει αρκετά από τα επόμενα παιχνίδια των Λος Άντζελες Λέικερς. Δεν παίζει απόψε κόντρα στους Κινγκς.

Όπως μετέδωσε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι του ESPN, ο «Βασιλιάς» εντάχθηκε στο πρωτόκολλο κορονοϊού κι αναμένεται να απουσιάσει από τα προσεχή ματς των «Λιμνανθρώπων», αρχής γενομένης από το αποψινό παιχνίδι με τους Σακραμέντο Κινγκς (05:00).

Για την ώρα, δεν έχει γίνει σαφές αν ο 37χρονος φόργουορντ - ο οποίος είναι εμβολιασμένος, όπως είχε ο ίδιος δηλώσει τον Σεπτέμβριο στην Media Day των Λέικερς - έχει προσβληθεί από τον ιό ή αν απλώς έχει έρθει σε επαφή με κρούσμα.

Εφόσον είναι τελικά θετικός, θα πρέπει να παραμείνει απαραιτήτως σε δεκαήμερη καραντίνα. Διαφορετικά, με δύο αρνητικά PCR τεστ σε ένα 24ωρο, μπορεί να επιστρέψει.

Θυμίζουμε πως ο τέσσερις φορές πρωταθλητής του NBA έχει ήδη απουσιάσει σε 11 από τα 22 παιχνίδια που έχουν δώσει μέχρι στιγμής οι Λέικερς. Χωρίς τον ΛεΜπρόν, το ρεκόρ τους είναι αρνητικό (4-7), ενώ με εκείνον διαθέσιμο τα πηγαίνουν σαφώς καλύτερα (7-4).

