Κάρι: Η πιο άστοχη βραδιά της καριέρας του κόντρα στους Σανς

Ο Στεφ Κάρι... υπέφερε από τους Σανς και έζησε την χειρότερη βραδιά της καριέρας του σε θέμα ευστοχίας.

Οι Σανς επικράτησαν με 104-96 των Ουόριορς και κατάφεραν να τους φτάσουν στην κορυφή του ΝΒΑ, μετρώντας πλέον 17 σερί νίκες.

Για το Γκόλντεν Στέιτ δεν μπόρεσε να βοηθήσει ο Στεφ Κάρι που είχε την χειρότερη βραδιά της καριέρας του στα σουτ εντός πεδιάς. Ο σταρ των πολεμιστών που αυτή τη στιγμή είναι το φαβορί για MVP τα βρήκε σκούρα με την άμυνα των ήλιων και τελείωσε την αναμέτρηση με μόλις 12 πόντους 3 ριμπάουντ.

Είχε το τραγικό 4/21 σουτ και 3/14 τρίποντα, ένα ποσοστό που αποτελεί και το χειρότερο της καριέρας του στα ματς που έχει πάρει 20+ σουτ. Σίγουρα ο Κάρι δεν θα μείνει πολύ σε αυτό, αφού είναι ένας παίκτης που δεν σταματιέται συνήθως από καμιά άμυνα, όμως οι Σανς βρήκαν τα κουμπιά του και έφτασαν σε μια μεγάλη νίκη, στέλνοντας μήνυμα σε όλο το ΝΒΑ για τη συνέχεια της σεζόν.

Stephen Curry had the worst shooting night of his career when taking at least 20 shots 🤯 pic.twitter.com/b6dnbJ2yvt