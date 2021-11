Αδέρφια Γιόκιτς: Απίθανο πάρτι σε κλαμπ μετά τη νίκη επί των Χιτ (vid)

Η φαμίλια Γιόκιτς βρέθηκε, σύσσωμη, στην έδρα των Μαϊάμι Χιτ. Ο Νίκολα ήταν MVP, οι Νάγκετς επικράτησαν και η νύχτα αποδείχτηκε μεγάλη για τα τρία αδέρφια και το πάρτι σε ένα κλαμπ της πόλης ήταν επικό.

Ο Νίκολα και τα αδέρφια του πήγαν, είδαν, νίκησαν. Και μετά ξεφάντωσαν! Οι τρεις Σέρβοι βρέθηκαν σε ένα κλαμπ του Μαϊάμι, μετά τη νίκη των Νάγκετς επί των Χιτ, όπου τους υποδέχτηκαν με φωτεινές πινακίδες που έγραφαν το όνομα του Νίκολα Γιόκιτς και την... ιδιότητα του MVP!

Τα φώτα έπεσαν πάνω στους τρεις θηριώδεις Σέρβους, οι οποίοι το διασκέδασαν με την ψυχή τους. Για χάρη τους, το κλαμπ σταμάτησε το κανονικό μουσικό πρόγραμμα και έπαιξε τον ύμνο της Σερβίας, προκαλώντας χαμόγελα στους αδερφούς Γιόκιτς.

Δείτε το βίντεο:

Nikola Jokic and his brothers went partying in Miami last night



(Via Mr.Andrija_ | h/t @AhnFireDigital )



pic.twitter.com/yJTuWwhT7s