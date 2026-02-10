Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ επέστρεψαν στις νίκες απέναντι στους Λέικερς, οι Καβαλίερς έκαναν επικό comeback στο Ντένβερ με τους Γουόριορς να επικρατούν με ανατροπή των Γκρίζλις στο φινάλε.

Οι Θάντερ επέστρεψαν στις νίκες, επικρατώντας με 119-110 των Λέικερς στο Λος Άντζελες, ανεβάζοντας το ρεκόρ τους σε 41-13. Ο Τζέιλεν Γουίλιαμς, επιστρέφοντας μετά από 10 αγώνες λόγω τραυματισμού, σημείωσε 23 πόντους, εκ των οποίων οι 15 στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ ο Τσετ Χόλμγκρεν σημείωσε double-double με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ. Ο Άλεξ Καρούσο και ο Ιζάια Τζο σκόραραν 17 και 19 πόντους αντίστοιχα από τον πάγκο, στηρίζοντας την ομάδα τους απέναντι στους Λέικερς που πάλευε χωρίς τον τραυματία Λούκα Ντόντσιτς.

Από πλευράς Λος Άντζελες, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς σκόραρε 22 πόντους με 14 στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ ο Μάρκους Σμαρτ και ο Όστιν Ριβς πρόσθεσαν 19 και 16 πόντους αντίστοιχα.

Νάγκετς – Καβαλίερς 117-119

Με εντυπωσιακή ανατροπή στην τελευταία περίοδο, οι Καβαλίερς έφυγαν νικητές από το Ντένβερ με 119-117. Οι Νάγκετς κράτησαν το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο, κλείνοντας την ανάπαυλα στο +5 (59-54), όμως στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι βελτίωσαν την απόδοσή τους και με επιμέρους σκορ 32-25 στην τέταρτη περίοδο γύρισαν το παιχνίδι υπέρ τους.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ολοκληρώνοντας με 32 πόντους και 10 ασίστ, ενώ στα τελευταία δευτερόλεπτα σημείωσε δύο κρίσιμες βολές για να χαρίσει τη νίκη. Ο Τζέιμς Χάρντεν πρόσθεσε 22 πόντους και 10 ριμπάουντ, με τον Τζάρετ Άλεν να ολοκληρώνει με 22 πόντους και 13 ριμπάουντ. Για το Ντένβερ, ο Νίκολα Γιόκιτς μέτρησε ένα ακόμη triple-double (22π., 14ρ., 11ασ.), αλλά αστόχησε στο τελευταίο τρίποντο που θα τους έδινε τη νίκη.

Γουόριορς – Γκρίζλις 114-113

Σε ένα θρίλερ ως το φινάλε, οι Γουόριορς νίκησαν με 114-113 τους Γκρίζλις χάρη σε λέι-απ του Γκουί Σάντος με 19 δευτερόλεπτα να απομένουν και καθοριστικό κλέψιμο του Άλ Χόρφορντ στη συνέχεια. Παρά την απουσία του Στεφ Κάρι για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι, η ομάδα του Στιβ Κερ είχε πλουραλισμό στην επίθεση, με τους Ποντζιέμσκι, Σάντος και Χόρφορντ να σκοράρουν από 16 πόντους και τον Μόουζες Μούντι 15.

Οι Γκρίζλις πάλεψαν μέχρι το τέλος, με τους Τάι Τζερόμ, Τζαμάι Μάσακ και Τέιλορ Χέντριξ να ξεχωρίζουν από τον πάγκο, αλλά δεν κατάφεραν να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα, υποκύπτοντας στην καθοριστική αντεπίθεση των Γουόριορς.