Οι Σέρβοι του Σικάγο είναι έξαλλοι με τον Γιόκίτς, ο οποίος δεν βρήκε χρόνο για να χαιρετήσει εκατοντάδες μικρούς Σέρβους που είχαν κάνει το ταξίδι μέχρι την πόλη του Ιλινόις για να δουν από κοντά το ίνδαλμά τους.

Περίπου 1000 Σέρβοι, εκ των οποίων 300 ήταν παιδιά, βρέθηκαν στο Σικάγο για να παρακολουθήσουν από κοντά τον Νίκολα Γιόκιτς στο Μπουλς - Νάγκετς, είδαν το ίνδαλμά τους να σημειώνει το 182ο triple-double του, όμως έφυγαν απογοητευμένοι από το γήπεδο.

Ο Νίκολα Γιόκιτς, παρότι οι συμπατριώτες του τον περίμεναν για να τον αποθεώσουν και να βγάλουν μαζί του μια φωτογραφία, εκείνος δεν... βρήκε τον χρόνο για να βρεθεί κοντά τους, απόφαση που έφερε απογοήτευση, κλάματα στα μικρά παιδιά, αλλά και έντονη δυσαρέσκεια.

Αποκορύφωμα της δυσαρέσκειας ήταν το κείμενο των Serbian Times, όπου, άφησε πολλά υπονοούμενα για τον Νίκολα Γιόκιτς και τον χαρακτήρα του/

Αναλυτικά το κείμενο που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα Serbian Times:

«Παιδιά από την φολκλόρ ομάδα “Tromeđa”, από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου που ταξίδεψαν από την Ιντιανάπολις στο Σικάγο για να χαιρετήσουν τον Γιόκιτς και να τον τιμήσουν με παραδοσιακούς χωρούς, θα θυμούνται την απογοήτευση που έζησαν καθώς το ίνδαλμά τους, τον οποίο περίμεναν με ανυπομονησία, δεν βρήκε χρόνο έστω για μία φωτογραφία μαζί τους.

Δεν τους χαιρέτησε, δεν τους είπε κουβέντα. Τίποτα. Πέρασε μπροστά τους, σαν να περνούσε από ένα νεκροταφείο. Δεν τους κοίταξε καν, ενώ εκείνοι τον περίμεναν ντυμένοι, προετοιμασμένοι, με τις παραδοσιακές στολές τους, τις οποίες είχαν φτιάξει με προσοχή ακριβώς γι’ αυτή την περίσταση. Στο τέλος γύρισαν στα σπίτια τους απογοητευμένοι, χωρίς αυτή την εμπειρία που θα κρατούσαν σε όλη τους τη ζωή.

Πέρυσι, στο ίδιο μέρος, επίσης μετά από έναν αγώνα Μπουλς – Νάγκετς, περισσότερα από 300 παιδιά περίμεναν για περισσότερο από μία ώρα στην σκάλα του γηπέδου για να συναντήσουν τον MVP, τον κορυφαίο στον κόσμο. Ο Νίκολα Γιόκιτς δεν είχε πέντε λεπτά γι’ αυτά τα παιδιά, τα οποία έκλαψαν.

Τελικά, ένας άλλος σπουδαίος μπασκετμπολίστας, που όμως είναι και σπουδαίος άνθρωπος, ο Νίκολα Βούτσεβιτς εμφανίστηκε και τα αγκάλιασε, αν και εκείνος δεν παίζει για την Σερβία, αλλά για το Μαυροβούνιο. Είχε βγει από τα αποδυτήρια και ευγενικά πόζαρε με τα παιδιά, πριν μιλήσει και με τους γονείς τους. Έτσι κάνουν οι σπουδαίοι. Και ο Γιόκιτς, δυστυχώς, έχει ξεχάσει ότι πρέπει να είσαι σπουδαίος όχι μόνο στο παρκέ, αλλά και εκτός αυτού.

Επίσης, εκτός από τα παιδιά και τους νέους αυτού του φολκλόρ γκρουπ, τουλάχιστον 1000 Σέρβοι αγόρασαν εισιτήρια για να τον δουν και να τον υποστηρίξουν. Στο τέλος, με σερβικές σημαίνες και καπέλα, συγκεντρώθηκαν και του φώναξαν “MVP, MVP”, όμως ο Γιόκιτς πέρασε χωρίς να τους μιλήσει, για να πάει στα αποδυτήρια. Έπρεπε να βρίσκεσαι εκεί για να ακούσεις την εκκωφαντική ησυχία που ακολούθησε.

Αυτή τη μία φορά κάθε χρόνο που περνάει από την πόλη με τους περισσότερους οπαδούς του στην ήπειρο, πρέπει να θυμάται ποιος ήταν. Τότε θα τον θυμόμαστε κι εμείς και θα γιορτάζουμε για εκείνον. Όχι μόνο για το ποιος είναι ως μπασκετμπολίστας, αλλά και ως άνθρωπος».