ΛεΜπρόν: «Ο Καντέρ είχε την ευκαιρία να τα πει μπροστά μου αλλά με προσπέρασε» (vid)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς απάντησε στον Ενές Καντέρ, ο οποίος κατηγόρησε τον King ότι βάζει τα λεφτά πάνω από τις ηθικές αξίες, τονίζοντας πως ο Τούρκος σέντερ των Σέλτικς τον... απέφυγε ενώ είχε την ευκαιρία να του τα πει πρόσωπο με πρόσωπο.

Ο Ενές Καντέρ σχολίασε τις προηγούμενες ημέρες τη σειρά αθλητικών ειδών που φέρουν την υπογραφή του ΛεΜπρόν Τζέιμς, εξηγώντας πως «τα χρήματα υπερτερούν της ηθικής για τον Βασιλιά. Είναι θλιβερό και αηδιαστικό πως αυτοί οι αθλητές προσποιούνται πως νοιάζονται για την κοινωνική δικαιοσύνη...».

Μετά από το τέλος του αγώνα των Λέικερς με τους Σέλτικς, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ρωτήθηκε επί του θέματος και η απάντησή του δεν άφησε περιθώριο για παρερμηνείες: «Όσοι με ξέρουν, γνωρίζουν πως δεν δίνω την ενέργειά μου σε πολλούς ανθρώπους. Σίγουρα δεν είναι κάποιος που θα δώσω την ενέργειά μου. Ο Καντέρ προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το όνομά μου προς όφελός του. Δεν θα πω πολλά πάνω σε αυτό... Αν έχεις πρόβλημα με κάποιον, έρχεσαι και του το λες κατάμουτρα, σαν άνδρας. Είχε την ευκαιρία του απόψε. Τον είδα στον διάδρομο και με προσπέρασε».

