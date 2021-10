Σέλτικς: Οι Κινέζοι «έκοψαν» τα ματς της Βοστόνης, μετά τα σχόλια του Καντέρ

Ένα βίντεο στήριξης του Ενές Καντέρ στο Θιβέτ έφερε την αντίδραση των Κινέζων, οι οποίοι προχώρησαν στη διακοπή της μετάδοσης των αγώνων των Μπόστον Σέλτικς!

Οι Κινέζοι αντέδρασαν στα σχόλια του Ενές Καντέρ για το Θιβέτ. Απέκλεισαν όλα τα ματς των Μπόστον Σέλτικς από την τηλεόραση και το διαδίκτυο, ενώ παράλληλα «εξαφάνισαν» και προηγούμενα ματς των «Κελτών», τα οποία προβάλλονταν σε επανάληψη.

Ο Καντέρ, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στην πρεμιέρα των Σέλτικς απέναντι στους Νικς, με ένα βίντεο δύο λεπτών, αναφέρθηκε στο Θιβέτ και στην κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, κάτι που δεν άρεσε στους Κινέζους. Θυμίζουμε ότι και το 2019 είχε μπει «στοπ» στις μεταδόσεις των αγώνων των Χιούστον Ρόκετς, εξαιτίας ενός tweet του τότε general manager της ομάδας, Ντάριλ Μόρεϊ, το οποίο εξέφραζε την υποστήριξή του στο Χονγκ Κονγκ.

Πλέον, οι αγώνες των Ρόκετς έχουν επανέλθει στο πρόγραμμα και στη θέση τους (στην... απαγορευμένη ζώνη) έχουν μπει οι Σίξερς, η νέα ομάδα του Μόρεϊ.

Dear Brutal Dictator XI JINPING and the Chinese Government



Tibet belongs to the Tibetan people!#FreeTibet pic.twitter.com/To4qWMXK56