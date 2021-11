Αντετοκούνμπο: Αθλητής της χρονιάς σύμφωνα με το περιοδικό GQ

To περιοδικό GQ επέλεξε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ως αθλητή της χρονιάς για τα εντυπωσιακά πράγματα που έκανε με τους Μπακς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε απίθανα πράγματα πέρυσι, οδηγώντας τους Μπακς στο πρωτάθλημα, ενώ ο ίδιος πήρε και το βραβείο του MVP των τελικών για τα... όργια του κόντρα στους Σανς. Ακόμα μια διάκριση περίμενε τον Έλληνα σταρ, αφού επιλέχθηκε ως αθλητής της χρονιάς από το αμερικανικό περιοδικό GQ και φυσικά βρίσκεται στο εξώφυλλο.

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θέλει να είναι το νέο πρόσωπο του ΝΒΑ, αλλά δεν μπορεί να το αποτρέψει από το να συμβεί αυτό. Λόγω της εμπνευσμένη ιστορία ζωής του, την αποφασιστικότητα του στον ανταγωνισμό, το υπερφυσικό του χάρισμα και τις απίθανες εμφανίσεις τους στα playoffs του ΝΒΑ του 2021», αναφέρει το περιοδικό για τον Greek Freak, ο οποίος θέλει οπωσδήποτε να δει τους Μπακς να ανεβαίνουν φέτος και να θυμίζουν σιγά-σιγά την ομάδα της ονειρικής περσινής σεζόν.

Mετά την ήττα από τους Χοκς, έστειλε μήνυμα ανασύνταξης, αναφέροντας πως η ομάδα του θα πρέπει να το ξεπεράσει.

Στο εξώφυλλο του GQ στο παρελθόν έχουν βρεθεί μεταξύ άλλων και οι Μάικλ Τζόρνταν, Σακίλ Ο'Νίλ, Ντένις Ρόντμαν, Πάτ Ράιλι, ΛεΜπρόν Τζέιμς, Kέβιν Ντουράντ, Στεφ Κάρι και Τζέρεμι Λιν.

Δείτε το εξώφυλλο με τον Γιάννη

Introducing #GQMOTY 2021: musician of the year @LilNasX, athlete of the year @Giannis_An34, and superhero of the year @TomHolland1996 https://t.co/YZuUpUzofm pic.twitter.com/Z1MWo5sq6i