Το μήνυμα του Γιάννη μετά τη νέα ήττα των Μπακς: «Πρέπει να το ξεπεράσουμε»

Οι Μπακς έπεσαν στην 11η θέση της κατάταξης στην Ανατολή έπειτα από την ήττα από τους Χοκς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έστειλε μήνυμα ανασύνταξης ενόψει της συνέχειας.

O Γιάννης Αντετοκούνμπο πάτησε ξανά παρκέ έπειτα από απουσία ενός αγώνα λόγω τραυματισμού στον δεξί αστράγαλο όμως οι Μπακς ηττήθηκαν από τους Χοκς με 120-100 και πλέον βρίσκονται στην 11η θέση της κατάταξης στην Ανατολή, φτάνοντας τις επτά ήττες στα τελευταία 10 ματς.

O Greek Freak σημείωσε 26 πόντους (7/12 βολές, 8/16 δίποντα, 1/5 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 3 λάθη σε 34 λεπτά όμως οι προσπάθειές του δεν ήταν αρκετές για τους πρωταθλητές που βρήκαν απέναντί τους έναν εκπληκτικό Τρέι Γιανγκ, ο οποίος με τη σειρά του έκανε season-best με 42 πόντους στο remake των περσινών τελικών της Ανατολής.

«Πρέπει να το ξεπεράσουμε» ήταν το μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Twitter. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κατάστασή του: «Ένιωσα καλά. Ο αστράγαλός μου δεν με πόνεσε τόσο όσο περίμενα».



