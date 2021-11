Ουέστμπρουκ για Καρμέλο: «Είναι απίστευτος σουτέρ και τον χρειαζόμαστε» (vid)

Ο 32χρονος αστέρας των Λέικερς... έπλεξε το εγκώμιο του συμπαίκτη του, Καρμέλο Άντονι, μετά την τρομερή εμφάνιση απέναντι στους Χόρνετς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κατάφεραν να πάρουν την νίκη στο ντέρμπι με τους Σάρλοτ Χόρνετς με 126-123, έχοντας σε... δαιμονιώδη κατάσταση έναν Καρμέλο από τα παλιά!

Ο Άντονι ήταν καταλυτικός για την ομάδα του με 29 πόντους, 21 εκ των οποίων προήλθαν από τρίποντα (7/10).

Ο συμπαίκτης του, Ράσελ Ουέστμπρουκ, μιλώντας για τη συγκεκριμένη εμφάνιση, έπλεξε το εγκώμιο του «Μέλο» λέγοντας πως είναι... τρομερός σουτέρ.

Συγκεκριμένα, είπε: «Είναι... απίστευτος σουτέρ, όλοι το ξέρουμε αυτό! Μπορεί να βάλει τη μπάλα στο καλάθι και δική μας δουλειά είναι να τον βρίσκουμε στο τρανζίσιον όταν οι αντίπαλοι τον αφήνουν ξεμαρκάριστο. Είναι τρομερός στο να βάζει καλάθια, και μάλιστα κρίσιμα, την ώρα που πρέπει και τον χρειαζόμαστε να το κάνει αυτό!».

"It's our job to find [Carmelo] in transition when guys leave him open." Russell Westbrook talks about the trust the #Lakers have in Melo to hit big, timely shots. @LakersReporter pic.twitter.com/FlwSrKcrgm