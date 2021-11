Σέλτικς: Ενδιαφέρον για Σίμονς, oι Σίξερς ψάχνουν... λύτρωση

Οι Σέλτικς εξέφρασαν ενδιαφέρον για την απόκτηση του Μπεν Σίμονς με ανταλλαγή.

Το τοπίο δεν έχει ξακαθαρίσεις στους Σίξερς με τον Μπεν Σίμονς, ενώ η ομάδα επέβαλε πρόστιμο $360 χιλιάδων στον Αυστραλό για την απουσία του στο ματς με τους Πίστονς, κάτι που θα συνεχίσει να γίνεται αν δεν συνεργαστεί με τους ψυχολόγους της ομάδας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Για κάθε ματς που θα μένει εκτός, το πρόστιμο θα επαναλαμβάνεται! Τώρα σύμφωνα με τον έγκυρο Σαμς Σαράνια, οι Σέλτικς ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Σίμονς μέσω ανταλλαγής, κάτι που μπορεί να... σώσει τη Φιλαδέλφεια από το σίριαλ που έχει μπει εδώ και καιρό, ενώ η ομάδα τα πάει υπέροχα στο παρκέ χωρίς τον Μπεν.

Πάντως για να συμβεί αυτό, στα ανταλλάγματα θα πρέπει να βρεθεί ο Τζέιλεν Μπράουν. Αυτό αναμένεται και να κάνει δύσκολη τη συγκεκριμένη ανταλλαγή. To κλίμα είναι βαρύ και στους Σέλτικς μετά τις δηλώσεις του Μάρκους Σμαρτ, ο οποίος τόνισε πως οι συμπαίκτες του δεν ... πασάρουν καθόλου τη μπάλα και θα πρέπει να αρχίσουν να το κάνουν.

