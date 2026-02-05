Άλωσαν το Χιούστον οι Σέλτικς, πέρασαν από το Τορόντο οι «λύκοι» (vid)

Με νίκες συνέχισαν την πορεία τους στο ΝΒΑ οι Σέλτικς, οι Τίμπεργουλβς και οι Καβς.

Εντυπωσιακοί Σέλτικς με 114-93 μέσα στο Χιούστον. Οι Κέλτες έτσι είναι στην τριάδα της Ανατολής με ρεκόρ 33-18, ενώ στο 31-18 στη Δύση έπεσε το Χιούστον. Για τους νικητές ο Γουάιτ είχε 28 πόντους και 8 ασίστ, ενώ από την άλλη ο Σενγκούν είχε 13 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Πρίτσαρντ μέτρησε 27 για τους νικητές

Άντεξαν οι λύκοι στον Καναδά

Οι Τίμπεργουλβς έδειξαν χαρακτήρα στο δέυτερο ημίχρονο και επικράτησαν με 126-128 των Ράπτορς. Ο Έντουαρντς ήταν εντυπωσιακός με 30 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Κουίκλι τελείωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους και 8 ασίστ.

Άνετα οι Καβς

Οι Καβαλίερς είχαν εύκολο έργο κόντρα στους Κλίπερς τους οποίους νίκησαν με 124-91. Κορυφαίος ήταν ο Μίτσελ με 29 πόντους αλλά και 9 ασίστ στο ματς μετά την αποχώρησε Γκάρλαντ και την έλευση Χάρντεν. Δεν έφτασαν οι 25 πόντοι και τα 7 ριμπάουντ του Χάρντεν.