Άλωσαν το Χιούστον οι Σέλτικς, πέρασαν από το Τορόντο οι «λύκοι» (vid)
Εντυπωσιακοί Σέλτικς με 114-93 μέσα στο Χιούστον. Οι Κέλτες έτσι είναι στην τριάδα της Ανατολής με ρεκόρ 33-18, ενώ στο 31-18 στη Δύση έπεσε το Χιούστον. Για τους νικητές ο Γουάιτ είχε 28 πόντους και 8 ασίστ, ενώ από την άλλη ο Σενγκούν είχε 13 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Πρίτσαρντ μέτρησε 27 για τους νικητές
Άντεξαν οι λύκοι στον Καναδά
Οι Τίμπεργουλβς έδειξαν χαρακτήρα στο δέυτερο ημίχρονο και επικράτησαν με 126-128 των Ράπτορς. Ο Έντουαρντς ήταν εντυπωσιακός με 30 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Κουίκλι τελείωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους και 8 ασίστ.
Άνετα οι Καβς
Οι Καβαλίερς είχαν εύκολο έργο κόντρα στους Κλίπερς τους οποίους νίκησαν με 124-91. Κορυφαίος ήταν ο Μίτσελ με 29 πόντους αλλά και 9 ασίστ στο ματς μετά την αποχώρησε Γκάρλαντ και την έλευση Χάρντεν. Δεν έφτασαν οι 25 πόντοι και τα 7 ριμπάουντ του Χάρντεν.
