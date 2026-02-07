Σέλτικς - Χιτ 98-96: Από το -22 στην επική νίκη
Οι Σέλτικς επέστρεψαν από το -22 και έκαναν επική ανατροπή, φτάνοντας στη νίκη απέναντι στους Χιτ με 98-96.
Οι Χιτ τα έκαναν όλα σωστά στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, με την ομάδα του Μαϊάμι να παίρνει τον έλεγχο και στο δεύτερο δωδεκάλεπτο να φτάνουν ακόμη και στο +22. Οι Σέλτικς όμως δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη.
Με τον Νίκολα Βούτσεβιτς να δίνει λύσεις στο ντεμπούτο του, οι Σέλτικς έτρεξαν επιμέρους 15-36 στο τρίτο δωδεκάλεπτο, το οποίο έκλεισε στο 74-74, με το παιχνίδι να ξεκινά ουσιαστικά από την αρχή.
Το παιχνίδι ήταν πλέον θρίλερ, με τον Ντέρικ Γουάιτ να δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του με τρίποντο στο 1:31 για το τέλος. Ο Μίτσελ αστόχησε στο τρίποντο της νίκης στο φινάλε και κάπως έτσι οι Μπόστον Σέλτικς επικράτησαν με 98-86 των Χιτ.
Ο Τζέιλεν Μπράουν με 29 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Σέλτικς, με τον Γουάιτ να προσθέτει 21 και τον Νίκολα Βούτσεβιτς 11 με 12 ριμπάουντ.
Ο Άντριου Γουίγκινς ξεχώρισε για τους Χιτ έχοντας 26 πόντους και 6 ριμπάουντ.
Με αυτό το αποτέλεσμα οι Σέλτικς ανέβηκαν στο 34-18, με τους Χιτ να υποχωρούν στο 27-26.
