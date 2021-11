Σίμονς: Πρόστιμο $360 χιλ. για την απουσία του στο ματς με τους Πίστονς

Οι Σίξερς επέβαλλαν πρόστιμο $360 χιλιάδων στον Μπεν Σίμονς για την απουσία του στο ματς με τους Πίστονς. Και θα συνεχίσουν να τον τιμωρούν εφόσον δεν συνεργάζεται με τους ψυχολόγους της ομάδας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Οι Σίξερς θα ακολουθήσουν επιθετική πολιτική. Επαναφέροντας τα πρόστιμα στον Μπεν Σίμονς. Ήδη η ομάδα της Φιλαντέλφια των τιμώρησε με 360 χιλιάδες δολάρια για την απουσία του στο ματς με τους Ντιτρόιτ Πίστονς.

Και για κάθε αγώνα που θα απουσιάζει, το πρόστιμο θα επαναλαμβάνεται! Η επιβολή θα σταματήσει μόνο όταν ο Σίμονς αποφασίσει να συνεργαστεί με τους ψυχολόγους της ομάδας, προκειμένου να ξεπεράσει τα προβλήματα που επικαλείται για να επιστρέψει στις υποχρεώσεις των Σίξερς.

Στην αρχή της σεζόν, οι Σίξερς είχαν καταθέσει σε ειδική θυρίδα 8.25 εκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να αφαιρούν τα πρόστιμα που του επιβάλλονται. Ωστόσο, η παρουσία του, μετά από αρκετές ημέρες, στην προετοιμασία του συλλόγου, απελευθέρωσε τα χρήματα. Μετά τις νέες εξελίξεις, κάποια από τα χρήματα που θα λάμβανε ο Αυστραλός θα τοποθετηθούν εκ νέου σε θυρίδα.

Ο Μπεν Σίμονς πρόκειται να λάβει 147 εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

