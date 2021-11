Ουίζαρντς - Μπακς 101-94: Τα highlights του Αντετοκούνμπο που έκανε season-high με 39' στο παρκέ (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του απέναντι στους Ουίζαρντς όμως δεν κατάφερε να αποτρέψει την έκτη φετινή ήττα για τους Μπακς που δημοσίευσαν τα highlights του Greek Freak.

O Αντετοκούνμπο έμεινε στο παρκέ 39' κόντρα στους Ουίζαρντς, περισσότερα από κάθε άλλη φορά φέτος, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 29 πόντους (5/12 βολές, 12/22 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 18 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 κόψιμο και 3 λάθη.

«Ο Γιάννης ήθελε να παίξει πολύ. Είχε αυτή τη νοοτροπία... Η δουλειά μου είναι να τον κρατώ σε καλή κατάσταση. Αγαπώ τον τρόπο που προσέγγισε το ματς και το πνεύμα του απόψε» εξήγησε ο προπονητής των Μπακς, Μάικ Μπουντενχόλζερ για τα «Ελάφια» που γνώρισαν την πέμπτη ήττα τους στα τελευταία έξι ματς και στη συνέχεια δημοσίευσαν τα highlights του Γιάννη, ο οποίος με τη σειρά του υπενθύμισε πως απομένουν 72 αγώνες για να βελτιώσουν την εικόνα τους.

Working on both sides of the ball.



29 PTS | 18 REB | 5 AST | 3 STL pic.twitter.com/M98Sn7anBY