Αντετοκούνμπο: «Έχουμε ακόμα 72 αγώνες για να γίνουμε καλύτεροι»

Η ήττα από τους Ουίζαρντς ήταν η έκτη σε 10 αγώνες για τους Μπακς όμως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε το σύνθημα ενόψει της συνέχειας, υπνενθυμίζοντας πως απομένουν 72 αγώνες στη regular season.

Από τις 28 Οκτωβρίου και την εντός έδρας ήττα (108-113) από τη Μινεσότα, οι Μπακς έφτασαν τα ξημερώματα της Δευτέρας 8/11 τις πέντε ήττες στους τελευταίους έξι αγώνες τους -και τις έξι συνολικά στα πρώτα 10 ματς της regular season.

Συγκεκριμένα, οι Ουίζαρντς επικράτησαν με 101-94 πριν από την επίσκεψη των πρωταθλητών στον Λευκό Οίκο για να τιμηθούν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν παρά τις προσπάθειες του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος φιγουράρει πλέον στη δεύτερη θέση των κορυφαίων πασέρ στην ιστορία του οργανισμού με 2.691 ασίστ.

Ο Greek Freak τελείωσε τον αγώνα με 29 πόντους (5/12 βολές, 12/22 δίποντα, 0/4 τρίποντα), 18 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 3 λάθη σε 39' κι εν συνεχεία έστειλε το μήνυμά του μέσω Twitter: «Έχουμε ακόμα 72 αγώνες για να γίνουμε καλύτεροι».

72 games to get better 💪🏾 pic.twitter.com/c61XaxtAYQ