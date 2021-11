Αντετοκούνμπο: Προβάρει τον χαιρετισμό του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ (vid)

Οι Μιλγουόκι Μπακς αναχώρησαν για την πρωτεύουσα των ΗΠΑ, την Ουάσινγκτον, και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει πρόβα τα λόγια που θα πει στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Οι πόρτες του Λευκού Οίκου θα ανοίξουν ξανά για να υποδεχτούν μία ομάδα του ΝΒΑ. Την πρωταθλήτρια ομάδα του ΝΒΑ. Οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα έχουν την τιμή να γίνουν οι πρώτοι που θα συναντηθούν με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ μετά από αποχή τεσσάρων ετών, λόγω της παρουσίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Μπακς αναχώρησαν για την Ουάσινγκτον και το ματς με τους Ουίζαρντς (8/11, 01:00) και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, λίγο πριν μπει στο λεωφορείο να κάνει πρόβα τον χαιρετισμό του προς τον Τζο Μπάιντεν. «Σας ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε κύριε Πρόεδρε...», είπε ο Giannis, προτού «κομπιάσει» και κάποιος τον βοηθήσει για τον «Λευκό Οίκο».

Δείτε το βίντεο:

The MVP is ready to visit The @whitehouse!! pic.twitter.com/WVkuAbxWWO